Большой затор на трассе образовался в Ашинском районе

Причиной стало резкое ухудшение погодных условий.

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Осадки в виде снега стали причиной масштабного затора на трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области. Большая пробка из автомобилей на дороге Аша — Сим — Кропачёво образовалась из-за неблагоприятных погодных условий и наледи на дороге. На фотографиях, которыми делятся пользователи в социальных сетях, видно, что в пробке стоит большое количество грузовых автомобилей.

«По информации диспетчерской службы ФКУ Упрдор „Южный Урал“, которая отслеживает ситуацию на федеральной трассе М-5 „Урал“ благодаря системе метеовидеоконтроля, на данный момент есть затруднение движения в районе Кропачёво, связанное с замедлением движения большегрузов. Остальные участки в проезжем состоянии, затруднений нет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Отметим, что затруднения отмечали и водители, передвигающиеся утром по направлению Юрюзань — Бакал. Из-за снегопада, а также из-за того, что проезжающие большегрузы разметали осадки, видимость у автомобилей со встречной полосы была практически нулевой.