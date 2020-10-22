Сегодня днём в Челябинской области ожидается минусовая температура

Синоптики прогнозируют переменную облачность и снег.

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Сегодня, 22 октября, в Челябинской области впервые днём температура воздуха будет минусовой. Также синоптики прогнозируют сильный ветер. Подробнее о погоде на четверг рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области синоптики прогнозируют до −2 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Днём столбики термометров останутся на прежней отметке, ближе к югу потеплеет до +3 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается до −2 градусов. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +1, +3 градусов. Также небольшой снег. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, днём порывы до 14 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивного дня!