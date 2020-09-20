В Челябинской области прогнозируют заморозки и снег

Синоптики сообщили подробный прогноз на понедельник.

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В начале недели в Челябинской области синоптики прогнозируют мокрый снег и минусовую температуру. Подробнее о погоде на 21 сентября рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на понедельник в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, в горах с мокрым снегом, возможны гололедные явления. Столбики термометров опустятся до +1, +6 градусов, местами заморозки до −3 градусов. Днём прогреется до +5, +10 градусов, на юге до +13 градусов. Облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 21 сентября синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха опустится до +2, +4 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +7, +9 градусов. Облачно с прояснением, дождь. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать все меры безопасности во избежание неприятных и трагических инцидентов и при необходимости звонить по номерам 101 или 01.