Банки Челябинской области начали выдачу льготных кредитов бизнесу

В первый день заявки подали около 10 000 компаний.

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В Челябинской области банки начали выдавать льготные кредиты малому и среднему бизнесу под 2%. За день заявки подали около 10 000 компаний. Мера, призванная сохранить уровень занятости в регионе и поддержать предпринимателей в период пандемии стартовала накануне. Помимо этого в Челябинской области действуют и другие антикризисные послабления.



Отметим, что с начала эпидемии на Южном Урале работает оперативный штаб. Там мониторят ситуацию на рынке труда и бизнеса. В помощь предпринимателям правительство региона снизило ставку единого налога на вмененный доход в два раза и обнулило транспортный налог для работающих в сфере перевозок.

«Ещё одна значимая мера — это уменьшение ставки упрощенной системе налогообложения. И я бы отметила, что это минимальная ставка для региона ставка налогообложения»,— рассказала «Первому областному» министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Также южноуральское правительство рекомендовало банкам установить мораторий на рост процентных ставок. Кроме того, был введен запрет на проверки малого бизнеса и отсрочка на уплату арендных платежей для предпринимателей, пользующихся государственным имуществом. Для поддержки предприятий «Территория бизнеса» организовала антикризисный штаб. Там помогают получить льготы и разъясняют новые меры поддержки.