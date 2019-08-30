Вместо отдыха с детьми челябинцы получили взрослые развлечения

Поездка в Турцию не задалась из-за вины туроператора.

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Все, кто едет отдыхать на море с детьми, всегда ищут отели и гостиницы, в которой были бы детские развлечения, аниматоры, безопасный песчаный пляж и памятники культуры в пешей доступности. Такие же условия озвучила туроператору и челябинка Александра Парыгина, когда в апреле оформляла путевки на четверых взрослых и четверых детей.

Но по прилету вместо семейного отеля южноуральцев отвезли в другую, более «взрослую» гостиницу.

«Прилетаем, нас садят в трансфер, и говорят, у нас для вас очень хорошая новость. Вы будете жить не в четырехзвездочном отеле, а в пятизвездочном. И привозят нас в город, где галечный пляж и рядом ничего нет. А сам отель оказался полностью для взрослых. Прямо написано на табличке, что у нас с детьми нежелательно находиться. Там, в основном, дискотеки, всего один бассейн, практически нет пляжа, и везде крепкий алкоголь прям с самого утра», — поделилась Александра Парыгина с радио «Business FM Челябинск».

Такое положение вещей не устраивало Александру и ее друзей. Поэтому они с самого начала требовали каких-либо действий от своего туроператора. И новый вариант гостиницы, подходящей для отдыха с детьми, был предложен лишь в середине дня. Но когда челябинцы туда добрались, то оказалось, что добраться до пляжа они могут только на автобусе. Эту проблему турагентство решать не стало.

Генеральный директор туристического агентства «Space Travel» Артур Мурадян объяснил корреспонденту радио «Business FM Челябинск», что в этом виновата продажа большего количества мест в отеле, чем есть на самом деле. Также он поделился способами, которыми можно решить данную проблему.

«Вы можете пойти по экстремальному пути: отказаться заселяться в ту гостиницу, в которую вас переселили, и связываться с дежурными телефонами того туроператора, сообщая ему, что вы отказываетесь заселяться, тем самым отказываетесь принимать их исполнение договора об оказании туристических услуг. Второй пункт: нужно составить письменную претензию, сразу же передать её туристическому гиду, в которой написано, что вы не согласны с альтернативным размещением, которое вам предлагают», — рассказал Артур Мурадян.

Больше о том, как не попасть в подобную ситуацию, а также вариантах решения проблем, возникших в результате отдыха, можно почитать на bfm74.ru