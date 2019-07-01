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Более половины россиян выбирают отдых у телевизора

Жители страны предпочитают это досугу в театрах и кафе.
сегодня в 18:09
  |  Общество

Больше половины жителей России никогда не ходят в театры, на концерты и в кафе. Согласно результатам опроса «Левада-центра», вместо этого они предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, сообщают «Известия».

Так, 53% респондентов признались, что ежедневно смотрят фильмы и сериалы, а еще 26% делают это не реже одного раза в неделю. Также россияне любят проводить досуг с друзьями — более трети (36%) встречаются с ними почти каждый день, а 30% — еженедельно. Еще треть россиян регулярно навещает родственников или принимает их у себя. — пишут «Известия».

Самым непопулярным при этом оказалось посещение театров, выставок, музеев и концертов. Так еженедельно проводят свой досуг лишь 1-2% граждан, а ежемесячно — 3-8%. Больше половины опрошенных, а именно 55%, отметили, что никогда не ходят в театры и музеи, а 64% — на концерты любимых исполнителей.

Также 47% респондентов признались, что никогда не ходят в кафе, рестораны и бары. Но каждый пятый всё же отдыхает в заведениях общепита хотя бы один-два раза в месяц. Согласно данным опроса, ежемесячные походы в кафе и рестораны доступны четверти опрошенных, в театры и музеи — десятой части респондентов, а на концерты — 20-й. Помимо этого, 28% россиян признались, что никогда не читают книги, еще 13% делают это раз в год и реже, 17% — раз в месяц, и лишь 14% — ежедневно. — пишут «Известия».

В сравнении с 1994 годом процент людей, которые хотя бы раз в неделю уделяли время книгам, сократился вдвое — с 26 до 14%. При этом походы в кинотеатры стали популярнее, так развлекается каждый пятый прохожий.

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