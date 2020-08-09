Вместо огнетушителя — лопата: сотрудники МЧС помогают биологическому центру в Озёрске

Огнеборцы приводят центр в порядок в рамках акции «30 добрых дел», объявленной к 30-летию МЧС России.

Послушать 00:00

Сотрудники МЧС не только спасают людей от пожаров и других происшествий, но и делают другие добрые дела. Например, сотрудники Специального управления ФПС № 1 МЧС России уже давно помогают детскому эколого-ботаническому центру, расположенному в Озёрске: облагораживают территории и формируют грядки.

«С детским эколого-биологическим центром мы сотрудничаем давно и по различным направлениям. На базе центра с городскими школьниками проводятся мероприятия по пожарной тематике. В самом центре проводятся работы по облагораживанию территории, удалению лишних кустарников и деревьев»,— рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Вот только в этом году из-за коронавируса работу с детьми пришлось прервать, и все силы огнеборцы бросили на облагораживание территории. Сотрудники МЧС работают умело как с огнетушителями и пожарными лестницами, так и с пилами, лопатами и другими инструментами.