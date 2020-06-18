МЧС начало проверку детских лагерей Челябинска

Особое внимание уделяется вопросам пожарной и водной безопасности.

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В Челябинской области сотрудники МЧС проверяют детские оздоровительные лагери перед летней оздоровительной кампанией. Одной из точек, которую проинспектировали специалисты стал лагерь «Смолино» школы по теннису имени Бориса Маниона. Его проверили инспекторы государственного пожарного надзора Челябинска.



Специалисты проверили работу системы автоматической пожарной сигнализации, обследовали эвакуационные пути, а также проконтролировали наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Кроме того, была организована тренировка по эвакуации персонала.

«Происшествий, связанных с пожарной безопасностью у нас не было. Мы находимся на постоянной связи с нашим куратором, который регулярно нас проверят. Проводим здесь тренировки, эвакуации, игры, приезжает пожарная машина, демонстрирует нам свои возможности»,— директор школы по теннису имени Бориса Маниона Михаил Кузякин.

В МЧС отметили, что обеспечение безопасности в детских лагерях взято на особый контроль. В каждом подобном учреждении города сейчас проходят надзорно-профилактические мероприятия.

«Особое внимание направлено на обеспечение требований пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. До органов власти доведён перечень обязательных требований по безопасному функционированию детских лагерей»,— инспектор отдел надзорной деятельности и профилактической работы Наталья Богданова.

Отметим, что на данный момент из-за коронавируса конкретной даты начала летней оздоровительной кампании нет. Однако организация и подготовка к ней идет полным ходом, заверили в МЧС. При этом соблюдаются все меры предосторожности.