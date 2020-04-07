Вместе с детской игрушкой миассец купил гнездо тараканов

Машинку для ребенка житель города купил в небольшом магазине.

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Житель Миасса обнаружил в игрушечной машинке гнездо тараканов. Игрушку они с супругой приобрели в ближайшем к дому магазине, в который можно пойти во время режима самоизоляции.

«Муж начал открывать машинку, а из нее сразу же побежали тараканы. Штук 50, не меньше. Они разбежались по полу. Коробку от нее мы выбросили с балкона, а саму игрушку промыли кипятком», — делится воспоминаниями с корреспондентом медиахолдинга ОТВ жительница Миасса Надежда Гинценберг.

Ее супруг Валерий сразу же отправился в магазин, чтобы напомнить о том, что необходимо следить за чистотой помещений, а также вызывать дезинфекторов, если появляются насекомые. Однако в магазине ему ответили, что он расположен в общежитии, оттуда и нежелательные «гости» в товаре.

«К сожалению, подобные обращения — не новые. В обязательном порядке нужно обратиться в Роспотребнадзор. А Роспотребнадзор должен принять свои меры, мб привлечь Санэпидемстанцию, может быть выписать свои штрафы и предписания далее», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ председатель правления общественной организации по защите прав потребителей Сергей Гаврюшкин.

Семья Гинценберг не планирует обращаться в Роспотребнадзор, но видеозапись инцидента выложили в сеть, поскольку беспокоятся за качество продуктов, которые отпускают в данном магазине.