/ Иван Сеничев: «Надо перетерпеть это испытание и идти дальше»

Директор «Трактора» рассказал об обстановке внутри коллектива.

Директор Челябинского «Трактора» Иван Сеничев рассказал о ходе работы клуба в канун первой паузы в регулярном чемпионате КХЛ. Функционер отметил, что в команде ждут возвращения ведущих игроков, но и без их участия настроены действовать решительно.

Ситуация, как вы знаете, непростая. Из-за травм мы лишились практически одновременно шести ведущих игроков. Наших лидеров. Выбыли два основных защитника — Шинин и Рясенский и четыре нападающих — Щехура, Бергстрем, Гюнге и Пеньковский. Для любого клуба КХЛ потеря одного-двух лидеров существенна и порой накладывает серьезный отпечаток на результат, а здесь — сразу шесть. Такого у нас не было ни разу. Но надо перетерпеть это испытание и идти дальше. — рассказал Иван Сеничев.

Директор команды также отметил, что в команде понимают текущую ситуацию, и каждый матч бьются на морально-волевых качествах. Не оставил без внимания Иван Сеничев и болельщиков клуба.

Люди все понимают. Абсолютно полные трибуны, мощная поддержка на домашних играх и внушительные десанты на выездных — лучший показатель отношения к команде, и это дорогого стоит. Мы за это очень благодарны. — отметил Иван Сеничев.

Напомним, 4 ноября «Трактор» провел последний матч перед недельной паузой связанной с проведением Евротура. Челябинцы дома площадке уступили ХК «Сочи» со счетом 2:4. На данный момент подопечные Алексея Тертышного занимают 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. До зоны плей-офф челябинцев отделяет 3 очка.