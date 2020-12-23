Челябинский бар Bunny Burrow закрывается из-за коронавирусных ограничений

Работа заведения будет остановлена с 30 декабря

До осени 2019 года Bunny Burrow Restaurant & Bar, он же BuBu Bar, носил название «Белый кролик». Сегодня, 23 декабря, Татьяна Мизюрина, владелица бара, опубликовала в личном аккаунте Instagram пост о решении закрыть проект. Толчком к этому решению стали ограничительные меры, которые вредят ресторанному бизнесу, говорит Мизюрина.

«В этих реалиях выжить бизнесу в Че просто невозможно, учитывая тот факт, что в других городах совсем все по-другому. За все принятые решения приходится отвечать, и вот настало время. Это закрытие — последний мой шанс достучаться до власти, наглядно показать, что у нас все очень плохо, и что давно пора начинать диалог с частным бизнесом, а не делать вид, что ничего не происходит. Я просто хочу, чтобы ресторанный бизнес в Че хотя бы просто нормально работал, как другие. Если закрывать, то закрывать всех. Почему ТРЦ и магазины полны народу? Одни рестораны, по мнению властей, — рассадник заразы. На свое примере я показываю то, что будет дальше», — прокомментировала Татьяна Мизюрина.

Татьяна Мизюрина является владелицей холдинга Showrest Group, в который также входят Boris Bar, Greenery gastro-bar, Envy и «Ресторан живой рыбы». Деятельность этих заведений пока будет продолжаться. В значительной степени пострадали три ресторана, которые работают по ночам. Как рассказала Татьяна Мизюрина, категоричное решение о закрытии Bunny Burrow Restaurant & Bar она приняла из-за отсутствия поддержки властей в период ограничительных мер: гостевой трафик падает, происходит снижение выручки, а послаблений по налогам нет.

Напомним, на территории Челябинской области действует масочный режим. Заведения общепита обязаны соблюдать ряд противоэпидемических правил Роспотребнадзора. Ресторанам, кафе и барам запрещено проводить массовые мероприятия. С 1 декабря по 10 января нельзя обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00.