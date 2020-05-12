Какие южноуральские предприятия могут возобновить свою работу в ближайшее время

Решение будет принимать оперативный штаб.

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Во вторник, 12 мая, первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин провел брифинг, в ходе которого ответил на вопросы о ситуации по режиму повышенной готовности в регионе. Он действует с 18 марта, а с сегодняшнего дня начался режим поэтапного выхода из него. При этом на Южном Урале введен обязательный масочный режим, действует ряд ограничений.

Замгубернатора ответил на вопрос, какие предприятия смогут возобновить свою работу, если режим повышенной готовности будет ослаблен.

«Смогут возобновить работу те предприятия, ту деятельность, которую оперативный штаб и губернатор в своем распоряжении исключит из списка приостановленных или запрещенных. Этот процесс как был организован, так и не меняется», — подчеркнул Виктор Мамин.

Также он добавил, что все решения будут приниматься с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и поэтапности, которая в них обозначена.