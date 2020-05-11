Самоизоляция в Челябинской области продлится до 31 мая

При этом возможно послабление уже в конце текущей недели.

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Режим самоизоляции в Челябинской области продлится до 31 мая. Такое решение было принято сегодня, 11 мая, региональным оперативным штабом и озвучено Алексеем Текслером. Губернатор подчеркнул, что все ранее действующие ограничения сохранятся, однако определённые послабления будут возможны уже в конце этой рабочей недели.



«Сегодня штаб принял решение продлить режим повышенной готовности до 31 мая. Ограничения, которые действуют сегодня, сохранятся, но уже в конце недели рассмотрим возможность смягчения, но всё зависит от того, как будет складываться динамика в ближайшие дни»,— заявил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что вопрос скорого снятия ограничений зависит в первую очередь от жителей области. Также Алексей Текслер напомнил, какие критерии необходимо соблюдать для начала поэтапного выхода из самоизоляции. Это коэффициент распространения, свободные больничные койки и охват тестирования. По словам главы региона, сейчас Челябинская область не проходит только по первому критерию.

«У нас прирост коэффициента достаточно высокий, мы это видим по статистике, по этому критерию мы не проходим к возможности смягчать режим. Следующий показатель: свободные койки. Мы по этому показателю всем критериям соответствуем, у нас более 50% коек свободными. Следующий критерий: охват тестирования. Мы проводим достаточное количество тестов, мы эти показатели только наращиваем», — заявил губернатор.

Напомним, что сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил о том, что период нерабочих дней в стране закончится во вторник, 12 мая. По словам главы государства, шесть недель ограничений позволили замедлить рост эпидемии. Также президент анонсировал новый пакет мер по поддержке граждан и экономики страны.