Власти поделились, когда отключат отопление в Челябинске

Жители жалуются на духоту в своих квартирах.

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На улице установились теплые температуры, и многие челябинцы начали жаловаться на духоту в квартирах. Ведь отопление все еще работает в полную силу. У кого-то из жителей есть возможность регулировать нагрев батареи, либо же полностью его выключить. Но некоторым это сделать невозможно.

Власти города рассказали, что централизованное отопление планируют отключить уже в конце апреля. При этом, окончательное решение в остановке отопительного сезона зависит от погодных условий.

Отопление будет отключено лишь после того, как теплая погода (не меньше +8 градусов по Цельсию) будет держаться не менее пяти дней подряд.

Отметим, что по данным челябинского Гидрометцентра, к концу недели в городе ожидается понижение температур воздуха. Среднее значение будет держаться на отметке +7, +9 градусов тепла. А ночью даже ожидается понижение до −3 градусов. И сопровождаться это будет сильными порывами ветра до 15-17 метров в секунду и дождем.