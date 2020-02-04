В Парковом более ста домов, школа и детсады остались без отопления и горячей воды

Прокуратура проводит проверку.

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В Челябинске около дома 13 по улице Лобырина 4 февраля произошел прорыв тепловых сетей. С 12 часов отключены отопление и подача горячей воды в 126-ти жилых домах, школе и 6-ти детсадах.

«В настоящее время на месте повреждения проводятся ремонтные работы по устранению аварии и ее последствий, предварительное время возобновления подачи коммунальных ресурсов на 112 домов и все социально-значимые объекты — 17.00, остальные 14 жилых домов — 22.00», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокуратурой Курчатовского района организованы проверочные мероприятия, направленные на установление лиц, виновных в произошедшей аварии.