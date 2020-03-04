Из-за теплой зимы могут пересчитать цену на отопление в регионах России

Поддержит ли Челябинская область инициативу?

Послушать 00:00

В России из-за аномально тёплой зимы могут пересмотреть стоимость услуг отопления. Однако уменьшения тарифов ждать не стоит, сказали «Известиям» в министерстве строительства и ЖКХ РФ. Редакция сайта «Первый областной» узнала, планирует ли Челябинская область поддержать инициативу.

Так, по данным министерства, на снижение стоимости могут рассчитывать жители тех домов, которые платят за отопление равномерно в течение года, а не по данным общедомового счётчика. А если счётчик всё же стоит, то переплата будет учитываться при ежегодной корректировке по показаниям.

Эксперты говорят, что это оправданный и правильный ход, который поможет только по одному дому сэкономить от 500 тысяч до миллиона рублей. Но какие регионы войдут в перечень, где снизят плату за отопление, пока неизвестно.

«Всё это только на стадии рассмотрения, пока никаких данных нет. Если такое постановление примут, то будем уже смотреть, вошла ли туда Челябинская область»,— рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в управлении инженерной инфраструктуры Минстроя Челябинской области.

Напомним, зима в Челябинской области в этом году действительно выдалась аномально тёплой. Даже в январе столбики термометров поднимались до плюсовых температур, а ледовые городки несколько раз закрывали в целях безопасности. И несмотря на то, что городок на площади Революции Челябинска должен был стоять до конца февраля, его разобрали уже в середине последнего зимнего месяца во избежание обрушений.