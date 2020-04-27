Отопление в Челябинске могут отключить уже на этой неделе

Решение будет зависеть от погодных условий.

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В Челябинске вскоре примут решение о завершении отопительного сезона. Когда отключат отопление, в своем докладе для главы города Натальи Котовой на аппаратном совещании, сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Планируем отключить отопление до конца этой недели, если среднесуточная температура в течение пяти дней составит плюс 8 градусов тепла. У нас идет поэтапное отключение, с учетом того, что вчера средняя температура составила плюс 14 градусов, мы начинаем этот подсчет со вчерашнего дня», — сообщил замглавы по городскому хозяйству.

Прогноз по отключению — благоприятный, предположительно, отопление в первых домах будет отключено уже в четверг — пятницу.