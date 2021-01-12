Нейросеть будет предсказывать будущее Челябинска

Вице-мэр Олег Извеков рассказал, как в городе начнут внедрять программу цифровизации за полмиллиарда

Администрация Челябинска утвердила программу цифровизации городского хозяйства «Умный город». Проект рассчитан на три года. Он предполагает модернизацию системы ЖКХ, транспорта, экологического надзора и туризма. На реализацию мероприятий «дорожной карты» потребуется 489,1 млн рублей. Мэрия рассчитывает, что значительные средства удастся привлечь у частных инвесторов. Как рассказал Первому областному информагентству куратор проекта «Умный город», вице-мэр по экономике Олег Извеков, усилия направлены на повышение качества жизни горожан.



«Самое важное для нас — это безопасность и комфорт челябинцев. Мы хотим, чтобы все наши смарт-решения носили прикладной характер», — отметил Олег Извеков.



Одним из направлений работы в рамках программы станет создание «Цифрового двойника» Челябинска. Это будет платформа, на которой в режиме реального времени будет появляться информация о состоянии различных сфер — транспорта, системы теплоснабжения, уборке улиц, освещения, павильонов и киосков. В будущем данные станут основой для обучения искусственного интеллекта. С помощью нейросетей специалисты смогут моделировать влияние различных изменений на развитие города. На разработку системы выделят 25 млн рублей.



«„Цифровой двойник“ — это цифровая модель Челябинска. Уже сейчас там размещены все торговые павильоны, „оцифрована“ уборка улиц, остановки. Мы продолжим эту историю и „оцифруем“ все коммунальные сети, все жилые здания со статистикой по каждому объекту. Вторая часть „двойника“ — математическая предиктивная модель. С ее помощью мы сможем прогнозировать, как то или иное изменение скажется на развитии города. Например, как изменение дорожной развязки или строительство ТРК в конкретном месте скажется на трафике, на стоимости жилья. Решением этих вопросов будет заниматься искусственный интеллект, пока мы закладываем для этого математические алгоритмы», — рассказал вице-мэр по экономике.



Также в Челябинске будет создан «Городской мониторинговый центр». Это единый цифровой кабинет, куда будут стекаться данные о состоянии дорог, загруженности электросетей и аварийности в ЖКХ. Мониторинг будет проводиться с помощью датчиков, видеокамер и других средств оцифровки данных. Кроме того, планируется поставить в городе «умные» остановки. Реализация этой задачи потребует 240 млн рублей в течение 2021—2023 года. Пункты ожидания транспорта должны появиться там, где они не были обновлены в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Финансирование на это пока не найдено. Также мэрия займется разработкой системы администрирования платных парковок.



Из новшеств в сфере ЖКХ — «умные» мусорные контейнеры, оснащенные датчиками, которые будут мониторить местоположение баков. Также устройства будут следить за наполняемостью контейнеров, чтобы не допускать скопления мусора. Цифровизация поможет решить проблему с воровством крышек канализационных люков. Специальная система будет в режиме реального времени оповещать диспетчера о хищении. Для учета нестационарных торговых объектов разработают отдельную платформу, ларькам и павильонам сейчас присваивают QR-коды. Для комитета управления имуществом создадут геоинформационную систему по учету муниципальной собственности. Повышать туристический потенциал Челябинска будут с помощью мобильного приложения с виртуальными экскурсиями по городу. В нем будут использованы элементы виртуальной реальности. Также будет запущен информационный портал для туристов и жителей города с возможностью планирования маршрута, бронирования гостиниц и экскурсий.



Пока на 2021 год подтверждено финансирование программы в размере 20 млн рублей. Администрация Челябинска рассчитывает, что значительную часть средств инвестируют частные компании. В 2020 году на реализацию проектов «Умного города» удалось привлечь 700 млн рублей из внебюджетных фондов.



«Например, в проекты „Умный свет“ и „Умные кухни“ в школах инвестировали „Ростелеком“ и „Ростех“. Инвесторами может выступать и телеком, и крупные интеграторы, и крупные промышленные предприятия. Также это могут быть крупные сетевые организации, которые заинтересованы в модернизации и цифровизации городского хозяйства для оптимизации потерь. Уже сейчас мы понимаем, что это эффективные инвестиции», — подчеркнул Олег Извеков.

Подрядчики для разработки «умных» решений для Челябинска пока не найдены. Мэрия планирует до конца первого квартала подготовить технические задания для размещения аукционов.