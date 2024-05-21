Власти Копейска перечислили меры по откачке воды в поселке Горняк

Ситуацией заинтересовался Следственный комитет

В подтопленном поселке Горняк работы по откачке воды из прудов-испарителей ведутся круглосуточно, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Подрядчик работает на улицах Тольятти, Чапаева, а также в гаражном кооперативе «Горняк». Ситуацией заинтересовался Следственный комитет России.



«20 мая откачка воды из пруда-испарителя началась на улице Тольятти, 24. Менее чем за сутки уровень воды понизился на 50 см, а объем откачанной воды достиг 1000 кубометров. Ранее воду из другого пруда-испарителя на этой же улице откачали практически до полного осушения водоема», — сказали в мэрии.

Замначальника управления городского хозяйства администрации Копейска Александр Сергеев отметил, что частный сектор в Горняке подтапливает ежегодно. Сергеев напомнил про снежную зиму, из-за которой дома оказались в воде. На одной из улиц есть несколько прудов-испарителей.

«Два из них в настоящее время приведены в надлежащее состояние, изливов воды из водоемов нет», — сказал Сергеев.

Следственный комитет заинтересовался видеообращением жителей Горняка, в котором люди жалуются на подтопление домов грунтовыми водами и что власти не принимают мер по откачке воды. В сообщении также говорится, что жители уже неоднократно обращались в надзорные органы.

СУ СКР по Челябинской области организовало проверку.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР региона доложить об установленных обстоятельствах.