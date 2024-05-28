В подтопленных поселках Копейска снижается уровень воды

Откачка проводится круглосуточно

На территории Копейского городского округа стабилизируется ситуация с подтоплением домовладений. Вода отошла от построек на Кадровике (улицы Испанская и Невского, переулок Невского) и 2-м участке (улица Менжинского). Об этом сообщает пресс-служба администрации Копейского городского округа. Рабочие используют мотопомпы и насосные станции.

«Работа по откачке воды в городских поселках ведется в круглосуточном режиме. Мониторинг ситуации с выездом на место проведения работ осуществляется ежедневно»,— отмечают в мэрии.

В поселке Горняк откачивают воду по улице 7 Ноября, в ГСК «Горняк», по улице Петрякова и переулку Качалова. С 29 мая работы начнутся на улицах Кузбасской и Ильменской в поселке Бажово, а также на улице Одесской в поселке Горняк. Заявки на откачку принимают по телефонам 8-982-310-06-23 и 8-351-39-4-29-51 (добавочный 106).

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера жители Копейска, пострадавшие от паводка, получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на человека и дополнительно 50 тысяч рублей на человека за частичную утрату имущества. Уточнить информацию можно в управление социальной защиты населения администрации Копейска по телефону 8-351- 39-3-59-73.