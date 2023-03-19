Спасатели из Копейска расчистили от снежных завалов интернат в поселке Горняк

Шефская помощь для сильных мужчин — обычное дело

Территория школы-интерната № 8 в копейском поселке Горняк оказалась завалена снегом после последнего снегопада. Чтобы расчистить дорожки и веранды, пришлось вызвать спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«На помощь пришли сотрудники 52 пожарно-спасательной части. Они откликнулись на просьбу руководства школы, вооружились лопатами и расчистили территорию от непроходимых сугробов, освободили доступ к спортивным постройкам и верандам», — замечают в пресс-службе.

Кстати, сиротам сотрудники МЧС помогают не в первый раз. Шефская помощь для сильных мужчин — обычное дело.