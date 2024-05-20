В подтопленном поселке Горняк продолжают откачивать воду

Для Копейска разрабатывают проект водопонижения

В подтопленном поселке Горняк Копейска рабочие круглосуточно заняты откачкой воды, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Сегодня подрядчик повторно приступил к работам по откачке воды из прудов-испарителей на улицах Тольятти, 24 и Чапаева, 31, а также к работам в ГСК „Горняк“», — сказали в мэрии.

На место выехал прокурор Копейска Сергей Чеурин. Он озвучил жителям алгоритм действий в случае подъема воды.

В пресс-службе прокуратуры региона перечислили работы, которые провели за время подтопления. С 27 апреля по 19 мая в рамках муниципального контракта откачали 90 тысяч кубометров из карьера «Красная горнячка»; очистили ливневку, ведущую от гаражного кооператива «Горняк» к озеру Курлады; осушили пруд-испаритель на улице Тольятти. Работы будут вести до достижения необходимых отметок.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера администрация города ведет работы по системному решению проблемы подтопления поселков Копейского городского округа, отметили в министерстве общественной безопасности региона. В прошлом году администрация Копейска заключила контракт со специализированным институтом ОАО «Виогем». Сейчас компания разрабатывает проектно-сметную документацию по водопонижению в городе.

«После получения документации будут выполнены работы, которые позволят решить вопрос с подтоплением домовладений во всех поселках», — уточнили в пресс-службе администрации Копейска.

Напомним, Горняк уже попадал в зону подтопления. В 2021 году вода появилась на дорогах и во дворах. Тогда в мэрии сообщили, что к этому привели работы по строительству новой многоэтажки на улице Короленко.