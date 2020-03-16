Власти Казахстана ограничили въезд на территорию страны

Кроме того, из-за коронавируса в Республике вводится режим ЧП.

Послушать 00:00

С сегодняшнего дня, 16 марта, в Казахстане вводится режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Соответствующий указ подписан президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Режим ЧП будет действовать до 15 апреля, и на этот период в Казахстане будет введён карантин, усилена охрана общественного порядка, остановлена торговля всех магазинов, кроме маркетов и рынков с продуктами питания, приостановлена работа торговых центров, кинотеатров и выставок, а также будут запрещены все массовые мероприятия без исключения.

Кроме того, президент поручил усилить контроль за лицами, которые уклоняются от медицинского обследования и лечения, а также соблюдения карантинного режима.

С 16 марта также ограничивается въезд на территорию Казахстана и выезд из него.

«В связи с введением с 08:00 16 марта 2020 года чрезвычайного положения в Республике Казахстан в период его действия будут приняты следующие меры: будет введено ограничение на въезд и выезд через государственную границу граждан Республики Казахстан и иностранцев»,— сообщает МИД Казахстана.

Однако россияне и другие иностранцы, находящиеся в данный момент в Казахстане, как и казахстанцы, находящиеся в других странах, могут беспрепятственно вернуться в свою страну с тем документом, по которому совершался въезд.

Отмечается также, что данная мера вводится временно, поэтому всех просят отнестись к ней с пониманием.