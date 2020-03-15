Количество заболевших коронавирусом в России возросло до 59

Всего за сутки выявлено 14 новых случаев.

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На территории России продолжает распространяться коронавирус. По данным оперативного штаба по предупреждению и борьбе с инфекцией, за последние сутки количество заболевших возросло до 14, и на сегодняшний день составляет 59 человек. Как отмечают специалисты, все они за последние две недели посещали страны Евросоюза — Германию, Италию, Францию и другие.

Так, девять новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Москве, по одному — в Московской, Калининградской областях и Санкт-Петербурге и два случая в Кемеровской области. Все инфицированные помещены в специальные боксы и находятся под наблюдением врачей.

Кроме того, представители оперативного штаба сообщают, что круг лиц, с которым контактировали больные, также определён, и все они помещены под медицинское наблюдение с целью дальнейшего лабораторного обследования.

Светлана Лучинина, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области, сообщает, что случаев заболевания коронавирусом на территории Челябинской области не выявлено. Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению за прибывшими из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Франции, Германии. Всего под наблюдение медицинскими организациями взято 998 человек, 660 человек снято с наблюдения.