Свободное посещение школ разрешили в Москве из-за распространения коронавируса

Руководство школ должно позаботиться об организации дистанционного обучения.

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Мэр Москвы Сергей Собянин дополнил указ «О введении режима повышенной готовности» в связи с коронавирусом пунктом, в котором сообщается о том, что родители московских школьников могут сами решать, водить своих детей в учебные учреждения или нет. Об этом говорится в указе мэра.

«Органам власти, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее образование, обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей»,— написано в указе.

Так, если родители примут решение о том, что их ребёнок временно не будет посещать школу, то руководство учебных заведений должно обеспечить этим ребятам уроки в дистанционной форме, чтобы они не отставали от школьной программы. Тем более, подчеркнул мэр Москвы, информационные технологии позволяют делать это «без потери качества образования».

Указ о свободном посещении школ будет действовать до особого распоряжения.

Напомним, Минпросвещения Российской Федерации рекомендовало всем российским школам перейти на дистанционное обучение в связи с распространением коронавирусной инфекции. Если же региональные управления образования всё-таки решат продолжать обучение в стенах учебный заведений, то они обязаны контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, как можно чаще проветривать помещения и проводить регулярные уборки.