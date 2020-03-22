Трех граждан Казахстана задержали на границе с подозрением на коронавирус

Они доставлены в пункт временного размещения.

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На сегодняшний день, 22 марта, в Челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере находятся 35 здоровых человек из Египта, Китая, Узбекистана, Ирака, России и Казахстана. Последних в количестве трёх человек привезли вчера: встретили на границе, измерили температуру и доставили в пункт временного размещения, где установлен противоэпидемический и дезинфекционный режим.

«Размещённых в пунктах ежедневно осматривает медицинский персонал, правопорядок на территории обеспечивают сотрудники Росгвардии»,— рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Отметим, Республика Казахстан полностью закрыла границу с Россией и другими странами. Теперь въехать туда могут только те, кто имеет вид на жительство в Республике. Кроме того, находящиеся на карантине Алматы и Нур-Султан также полностью закрыты для въездов и выездов. Количество заражённых в Казахстане на сегодняшний день составляет 56 человек.

Что касается заражённого коронавирусом в Челябинской области: пациент находится в изоляции, в инфекционном корпусе Миасской городской больницы, под постоянным медицинским наблюдением. Болезнь протекает в лёгкой форме.

«На данный момент отработаны все контакты больного, установлены летевшие с ним в самолете. Анализы его друзей, попутчиков и родных дали отрицательный результат»,— добавили в Роспотребнадзоре.

Всего в лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано на новую коронавирусную инфекцию 2471 человек, в том числе за последние сутки — 484 человек. Горячая линия регионального Минздрава работает круглосуточно, по всем вопросам необходимо обращаться по номеру 8 (351) 240-15-16.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.