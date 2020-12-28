Власти и медики удивлены отсутствием гриппа в Челябинской области

К концу года обычно он уже успевает уложить в постель много южноуральцев

На календаре конец декабря, а в Челябинской области до сих пор нет ни одного случая гриппа. Обычно он появляется еще осенью, а в декабре дает первый подъем по числу заболевших.

«Ни одного случая до сих пор нет. Очень бы хотелось, чтобы коронавирус вытеснил грипп. Или наоборот: чтобы грипп вытеснил коронавирус. Но пока мы не понимаем, когда его ждать», — призналась во время брифинга для журналистов первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По последним прогнозам, грипп стоит ждать к середине — концу января. Но больших бед он, видимо, не наделает.

В прошлом году, когда в Челябинской области вакцинация от гриппа достигла небывалого охвата, эпидемия ОРВИ и гриппа закончилась на две недели раньше обычного. В этом году от гриппа привито еще больше людей. Ставить прививки жителям области начали в августе, а закончилась вакцинация в декабре. Власти и медики полагают, что разгул вирусов этой зимой будет еще слабее.

Сейчас все силы врачей брошены на защиту от коронавируса. На Южном Урале проходит массовая вакцинация людей, относящихся к группам риска: медиков, соцработников, педагогов, волонтеров, полицейских.

После Нового года в поликлиниках будут составлять списки диабетиков и сердечников старше 60 лет. Пожилым теперь тоже разрешили привиться от коронавируса первой отечественной вакциной. Прежде всего ее получат пациенты, стоящие на диспансерном учете.