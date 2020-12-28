Минобр рассказал о режиме работы челябинских школ после праздников

Александр Кузнецов назвал дату, когда завершатся каникулы

Если сравнивать с октябрем, аховой ситуации к концу года в челябинских школах не было. И все же власти пошли навстречу трудящимся, отпустив школьников на каникулы раньше обычного. Последним учебным днем для многих стало 25 декабря. Продлят ли каникулы в январе и в каком режиме будут работать школы после праздников?

«Ничего не изменится. Школьники выйдут с каникул по графику, большая часть — 11 января. Обучение в школах будет организовано в очном режиме», — заверил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

На этой неделе школы школьникам дали несколько дней, чтобы подчистить хвосты. Кроме того, педагоги ведут подготовку талантливых учеников к участию в различных всероссийских олимпиадах, которые намечены на январь. Также в школах по классам проходят новогодние праздники.