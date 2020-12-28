Диабетиков и сердечников 60+ привьют от коронавируса в Челябинской области

Рассказываем, когда стартует вакцинация пенсионеров

Челябинская область готова начать вакцинацию пенсионеров от коронавируса. Вакцина «Гам-Ковид-Вак» (она же «Спутник V») прошла дополнительные испытания и одобрена для применения среди лиц старше 60 лет.

«В минувшую пятницу вакцинацию россиян старше 60 лет одобрил Минздрав России. Сейчас врачи поликлиник начинают составлять списки желающих сделать прививку. Прежде всего ее получат пенсионеры, которые страдают сахарным диабетом. Они наиболее уязвимы. Коронавирус у них дает много побочных осложнений и вообще переносится тяжело. Также прививку получат люди с болезнями системы кровообращения», — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

На утро 28 декабря Челябинская область в общей сложности получила 6 400 доз вакцины. Привито чуть больше двух тысяч южноуральцев. Вакцинация идет по спискам. Виртуальная очередь движется быстро, так как около 40—50% попавших в список людей уже перенесли болезнь на ногах бессимптомно. Об этом многие узнают накануне прививки, когда сдают кровь на антитела.

Часть вакцин отдана медикам из ЗАТО, хотя на днях в закрытые города поступит своя вакцина по линии ФМБА. В январе также обещают привить журналистов.



По словам Ирины Гехт, вакцинация не остановится даже в новогодние праздники. Чем быстрее область использует уже выделенную вакцину, тем больше шансов получить новую партию и начать вакцинацию всего населения.

На утро 28 декабря в Челябинской области официально подтверждены 35 тысяч 212 случаев заражения коронавирусом, умерли 1 256 человек.