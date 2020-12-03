Власти назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Челябинской области

Большую партию вакцины регион ждет после 7 декабря.

Массовая вакцинация южноуральцев от коронавируса может начаться уже на следующей неделе — после 7 декабря. Такое заявление сделала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Президент Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян со следующей недели. Отгрузка вакцины, видимо, пойдет сразу во все регионы, как это было с первой партией в количестве 42 доз. На этот раз Челябинская область подписала соглашение с Минздравом РФ о поставке трёх тысяч доз. Но мы надеемся, что будет больше. И мы готовы принять большее количество вакцины», — рассказала Ирина Гехт.

В декабре прививку от коронавируса смогут поставить медицинские и социальные работники, преподаватели, полицейские — это главные группы риска по заражению новой инфекцией. Кроме того, первый вице-губернатор пообещала выделить небольшую партию доз для журналистов, чтобы работники СМИ смогли испытать вакцинацию на себе и рассказать о своих ощущениях своим читателям.

Также Ирина Гехт напомнила, что Россия приступает к интенсивной промышленной наработке вакцины. И, вероятно, уже в январе препарат будет станет доступнен широкому кругу южноуральцев.