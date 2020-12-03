Очередной антирекорд. 303 заболевших и 13 умерших от коронавируса зарегистрировано в Челябинской области за прошедшие сутки

Из больниц были выписаны 47 человек.

303 новых случая коронавируса выявлено в Челябинской области за минувшие сутки. Такие цифры приводит региональное министерство здравоохранения. Это очередной антирекорд. Общее количество заболевших за весь период пандемии выросло до 27 542.



«Больных COVID-19 — 9 161 человек. За прошедшие сутки выписаны 47 человек. Всего 17 422 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 1 043 388. За прошедшие сутки — 7 645 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерстве здравоохранения Челябинской области.

Официально восемь человек умерли непосредственно от коронавируса, ещё у пятерых он был выявлен в качестве сопутствующего заболевания. Самой младшей из умерших от COVID-19 стала 55-летняя женщина.

«За прошедшие сутки умерло 13 человек. От COVID-19: пациент, 73 года; пациент, 57 лет; пациентка, 83 года; пациентка, 80 лет; пациентка, 55 лет; пациентка, 84 года; пациент, 76 лет; пациентка, 79 лет. От других причин: сахарный диабет с осложнениями, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациент, 69 лет; сахарный диабет, диабетическая нефропатия, ковид сопутствующий — пациент, 76 лет; хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 82 года; хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациентка, 84 года; сахарный диабет, острая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 69 лет»,— добавили представители минздрава.

Тем временем, в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он продлится до 27 декабря.