Власти Челябинской области выделят 58 млн рублей на ремонт детских лагерей

Субсидии получат девять загородных площадок для отдыха

Девять загородных лагерей из Челябинской области получат деньги на капитальный ремонт своих зданий и территорий. Об этом в понедельник, 27 февраля, в личном телеграм-канале сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Деньги на капремонт выделяются из областного бюджета на условиях софинансирования. Их получат девять лагерей из восьми муниципалитетов»,

— пишет Ирина Гехт.

Субсидию получат:

— детский оздоровительный лагерь «Волна» (Кыштым);

— ДЗК «Абзаково» (Магнитогорск);

— лагерь летнего оздоровительного отдыха детей и молодежи «Золотая сопка» (Троицк);

— детский оздоровительный центр «Ребячья республика» (Усть-Катав);

— загородный детский оздоровительный лагерь «Чайка» (Чебаркуль);

— детский оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» (Челябинск);

— «Лесная сказка» (Пласт);

— детский оздоровительный лагерь «Уралец» (Саткинский район);

— детский оздоровительный лагерь им. Г. М. Лаптева (Саткинский район).