Девять загородных лагерей из Челябинской области получат деньги на капитальный ремонт своих зданий и территорий. Об этом в понедельник, 27 февраля, в личном телеграм-канале сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Деньги на капремонт выделяются из областного бюджета на условиях софинансирования. Их получат девять лагерей из восьми муниципалитетов», — пишет Ирина Гехт.

Субсидию получат:

— детский оздоровительный лагерь «Волна» (Кыштым);

— ДЗК «Абзаково» (Магнитогорск);

— лагерь летнего оздоровительного отдыха детей и молодежи «Золотая сопка» (Троицк);

— детский оздоровительный центр «Ребячья республика» (Усть-Катав);

— загородный детский оздоровительный лагерь «Чайка» (Чебаркуль);

— детский оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» (Челябинск);

— «Лесная сказка» (Пласт);

— детский оздоровительный лагерь «Уралец» (Саткинский район);

— детский оздоровительный лагерь им. Г. М. Лаптева (Саткинский район).

Субсидии выделяются по программе «Развитие образования в Челябинской области». В общей сложности лагеря получат 58 млн рублей. Все деньги выделят в 2023 году.

Между тем детские лагеря Челябинской области открыли бронирование на лето. Родители удивляются дорогим путевкам и ждут кешбэк.

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