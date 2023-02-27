«Деньги на капремонт выделяются из областного бюджета на условиях софинансирования. Их получат девять лагерей из восьми муниципалитетов», — пишет Ирина Гехт.
Субсидию получат:
— детский оздоровительный лагерь «Волна» (Кыштым);
— ДЗК «Абзаково» (Магнитогорск);
— лагерь летнего оздоровительного отдыха детей и молодежи «Золотая сопка» (Троицк);
— детский оздоровительный центр «Ребячья республика» (Усть-Катав);
— загородный детский оздоровительный лагерь «Чайка» (Чебаркуль);
— детский оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» (Челябинск);
— «Лесная сказка» (Пласт);
— детский оздоровительный лагерь «Уралец» (Саткинский район);
— детский оздоровительный лагерь им. Г. М. Лаптева (Саткинский район).
Субсидии выделяются по программе «Развитие образования в Челябинской области». В общей сложности лагеря получат 58 млн рублей. Все деньги выделят в 2023 году.
Между тем детские лагеря Челябинской области открыли бронирование на лето. Родители удивляются дорогим путевкам и ждут кешбэк.
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