Власти Челябинской области рассматривают отправку на карантин вернувшихся из столиц

Именно там сейчас больше всего зараженных коронавирусом.

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В России продолжает бушевать коронавирусная инфекция. По последним данным, на 15 апреля подтверждено 24 тысячи 490 случаев заражения. И большинство из них находятся в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Даже в режиме самоизоляции регионы не могут избежать потока людей, прибывающего из столицы нашей страны. Поэтому многие начали закрывать пути для москвичей и санкт-петербуржцев, либо же вводить для них 14-дневный карантин.

С 10 апреля все прибывающие в Челябинскую область в добровольном порядке могут сдать тесты на коронавирус в аэропортах. Те, кто приезжает на других видах транспорта, должны обязательно сообщить о себе на горячую линию регионального Минздрава. Губернатор Алексей Текслер отметил, что меры по обязательной изоляции людей, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга, пока рассматриваются.

«Мы рассматриваем эти меры. Я думаю, что уже в ближайшее время соответствующее решение будет принято», — заявил глава региона.

Отметим, что сбор анализов у авиапассажиров, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга, уже дал свои плоды — были выявлены случаи именно привозного из столицы коронавируса.

Напомним, что у регионального Минздрава открыта горячая линия для всех людей, прибывающих в Челябинскую область из других стран и городов: 8-351-240-15-16.

Также открыта горячая линия по всем вопросам, касающимся режима самоизоляции и Covid-19: 8-800-201-41-88.