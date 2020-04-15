Сотрудников торговых сетей в Челябинской области проверят на коронавирус

Список категорий людей, которые обязательно должны сдать анализ, расширился.

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В Челябинской области расширили список категорий людей, которым обязательно проведут тесты на коронавирус. Это связано с тем, что возможность заразиться внутри региона стала намного больше. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объяснил, что теперь проверять людей, которые постоянно контактируют с другими людьми, будут больше.

«Мы видим, что риски заразиться смещаются в сторону внутренних контактов. Принято решение увеличить объемы тестирования. С сегодняшнего дня начинаем тестирование профессий, находящихся в наибольшем контакте с людьми. Кроме полицейских, врачей, с кем мы эту работу уже начали. Речь идет о кассирах в торговых сетях, курьерах, сотрудниках интернатов для престарелых, сотрудников детских домов, сотрудников ГУФСИН и ряда других структур», — сообщил Алексей Текслер.

По словам главы региона, работа над этим начнется уже сегодня. Кроме того, чтобы избежать заражения от людей, которые прибывают в регион, в аэропорту также сейчас проводится анализ для тех, кто прилетает.