Ординаторы будут работать с зараженными COVID-19 в Челябинской области

Соответствующая маршрутизация специалистов уже составлена.

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На 15 апреля в Челябинской области зарегистрировано 55 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. И все они получают необходимую медицинскую помощь. Но как отметил губернатор Алексей Текслер, всего в регионе на данный момент развернуто 1300 коек для зараженных.

«На этот объем пациентов мы полностью укомплектованы медперсоналом. Но к 24 апреля развернем уже две с половиной тысячи коек. Там дефицит медперсонала есть, чуть меньше ста процентов. Мы будем восполнять это переводом специалистов с других мест», — отметил Алексей Текслер.

Также глава региона рассказал, что уже составлена маршрутизация специалистов из одних госпитальных баз в другие. К работе с зараженными пациентами будут привлекать ординаторов. И по заявлению Алексея Текслера, уже составлен пофамильный список тех специалистов, которые будут привлечены к этой работе. Таким образом, вопрос укомплектования состава будет закрыт.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции, а также режима самоизоляции: 8-800-201-41-88.