У пресс-секретаря губернатора подозрение на коронавирус

Первый анализ дал условно положительный результат.

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Сотрудники областной администрации сдали анализы на коронавирус. Сегодня, 6 апреля, пришли первые результаты. Подозрение на положительный диагноз было выявлено у пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся.

«За последний месяц он не покидал пределов региона и страны, не имел контактов с гражданами, вернувшимися из-за рубежа. Важно отметить, что результат анализа пока предварительный. Необходим дополнительный анализ, который уже у сотрудника взят. Остальные отобранные анализы сотрудников — отрицательные», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе одного из брифингов заместители главы региона отметили, что Алексей Текслер в настоящее время готовит заявление на этот счет. В правительстве также отметили, что как только были получены положительные пробы, Сергей самоизолировался, он соблюдает все необходимые ограничительные мероприятия. Чувствует сотрудник областной администрации себя хорошо.

Чувствует сотрудник областной администрации себя хорошо. Для подтверждения или опровержения диагноза необходимы еще тесты.