Некоторым салонам красоты и парикмахерским разрешили работать

При этом важно соблюдать все профилактические меры.

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Сегодня, 13 апреля, губернатор Алексей Текслер объявил о том, что южноуральские парикмахерские могут начинать свою работу. То же касается и салонов красоты, но лишь тех, у кого имеется медицинская лицензия.

«Одновременно ужесточены требования к предварительной записи. Запись и прием клиентов должны быть организованы таким образом, чтобы между клиентами в зале как минимум полутораметровая дистанция была выдержана. Кроме того, необходимо исключить так называемые „зоны ожидания“, где могли бы скапливаться клиенты, создавая риск передачи инфекции», — подчеркнул Алексей Текслер.

При этом отмечается, что специфика данных услуг не позволяет соблюдать обязательную дистанцию непосредственно между мастером и клиентом, поэтому при работе важно использование средств защиты, а также антисептиков.

К слову, вопрос об открытии салонов красоты и парикмахерских поднимался не однократно. И в прошедшие выходные экономический и оперативный штабы внимательно проанализировали данные по соблюдению самоизоляции и распространению COVID-19 на прошлой неделе в Челябинской области. В результате было принято решение о незначительной адаптации региона к текущей эпидемиологической ситуации и обеспечения качества жизни людей.

Помимо парикмахерских, могут восстановить работу мастерские по ремонту одежды, обуви, изготовлению ключей.

Напомним, в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам режима обязательной самоизоляции, а также коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.