В Челябинской области открывается школа зооволонтёра

Стать её слушателем может любой желающий с 14-ти лет.

Послушать 00:00

На Южном Урале открывается Школа зооволонтёра. Проект реализует фонд «Спаси меня». При поддержке гранта губернатора Челябинской области.



В течение года для слушателей будут проходить занятия по спасению и реабилитации животных и птиц. Ученики школы вместе со специалистами фонда будут выезжать в заповедники региона и по вызовам жителей для оказания помощи представителям фауны.

О важности проекта высказался зоозащитник Карен Даллакян. По его словам фонд «Спаси меня» напрямую столкнулся с тем, что волонтёрам не хватает базовых знаний и навыков. Также добровольцы часто рискуют заразиться общими инфекциями или нарушить действующее законодательство.

«Чтобы совершать добрые дела и не разочароваться, решили запустить проект „Школа зооволонтера“, где под руководством опытных наставников, в том числе моим, обучим основам ветеринарии, зоопсихологии, менеджменту НКО и познакомим с законом „О животном мире“. Мы поможем молодым людям получить представление о востребованных профессиях — ветеринара, эколога, биолога, и, возможно, они посвятят жизнь одной из этих благородных сфер»,— рассказал президент фонда зоозащиты «Спаси меня», ветеринарный врач Карен Даллакян.

Стать слушателями школы могут все желающие с 14-ти лет. Отметим, что все занятия бесплатные и будут проходить два раза в месяц до октября 2021 года. По окончании курса добровольцы получат сертификаты и удостоверения профессионального спасателя животных. Записаться в школу зооволонтёра можно по номеру: +7 (952) 510 00 08.