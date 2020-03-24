В правительстве области разработали план по обеспечению устойчивого развития экономики региона

Компаниям, чья деятельность пострадала из-за ситуации с коронавирусом, будет оказана помощь.

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В Челябинской области разработан план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики региона. Дополнительные меры будут предприняты из-за нестабильной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. План мероприятий уже подписал глава региона Алексей Текслер.

«Как договаривались, сегодня я утвердил план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях ухудшения экономической ситуации, связанной с коронавирусом. Все рынки, особенно сфера услуг, достаточно тяжело проходят этот период, нам нужно реагировать на эту ситуацию в текущем моменте», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, в плане предусмотрено, что кредитные организации установят мораторий на рост процентных ставок, будет остановлена деятельность по проверке малого бизнеса (кроме случаев, когда она несет риски для жизни и здоровья граждан). Будет разработан законопроект по инвестиционному налоговому кредиту. Для того, чтобы стабилизировать цены на продовольствие, предлагается субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам для сельскохозяйственных производителей.

Для малого и среднего бизнеса будет произведена докапитализация Фонда развития предпринимательства. Будет создана программа для краткосрочного льготного кредитования на оборотные средства для микробизнеса. Предусмотрят отсрочки на уплату арендных платежей предприятиям, пользующимся муниципальным имуществом.