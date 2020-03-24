Плюс 2: новые условные случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Челябинске

Носители вируса сами сообщили о прилете и изолировались.

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Еще два случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Челябинске. Информацию сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. На этот раз прилетевшие из-за границы оказались более ответственными и сразу же после прилета дали о себе знать, позвонив на горячую линию Минздрава. После этого оба самоизолировались.

«Увеличилось количество звонков на горячую линию Минздрава. Люди начали самоизолироваться и сообщать врачам о своём прилёте», — отметила Ирина Гехт.

Оба случая пока считаются условно подтвержденными. Для окончательного диагноза необходимо заключение «Вектора» в Новосибирске. На сегодня известно, что новые изолированные прилетели из Чехии и Великобритании.

Напомним, теперь каждый, кто прилетел из-за рубежа, должен сообщить о себе на горячую линию Министерства здравоохранения региона, а затем изолироваться от других людей. Врачи приедут на дом, для того, чтобы взять необходимые пробы, которые подтвердят или исключат факт заражения коронавирусом COVID-19.