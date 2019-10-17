Власти Челябинска прокомментировали «массовые» увольнения травматологов

Врачи уходят из больницы № 6.

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Администрация Челябинска прокомментировала информацию о «массовом» увольнении врачей-травматологов из городской клинической больницы № 6. В ряде СМИ появилась информация о том, что из-за увольнения трех специалистов в травматологическом отделении некому дежурить по ночам и нехватка врачей сказывается на качестве приема пациентов. В мэрии факт ухода докторов подтвердили частично.

«В период с июня по октябрь 2019 года из травмпункта МАУЗ ГКБ № 6 уволено 2 врача по собственному желанию, один из них в настоящее время работает в травмпункте на условиях внешнего совместительства. Медицинская помощь пациентам, обратившимся в травмпункт МАУЗ ГКБ № 6, оказывается своевременно, в соответствии со стандартами по конкретным нозологиям», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

По словам представителей администрации города, первичный прием пациентов в травматологическом отделении идет по графику. Повторный прием проводят 2 врача-травматолога из травмпункта.

Администрация больницы ищет новых сотрудников. В медучреждении надеются привлечь молодых специалистов. Специально для них в первый календарный год работы существует дополнительная ежемесячная выплата.