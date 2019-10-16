«Свиней кормят лучше»: жительница Златоуста пожаловалась на питание в детской больнице

Недовольная пациентка заявила, что в стационаре их морили голодом и лишали воды.

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Жители Златоуста пожаловались на условия в детской больнице № 2. Пациенты утверждают, что в медучреждении царит антисанитария, мамам запрещают пользоваться водой в палатах, а в столовой выдают крохотные порции, которыми невозможно наесться.

«Я лежала в больнице с пятницы на субботу, нам дали картофельное пюре ровно четыре ложечки, котенок бы не наелся. Еще дают перловку на воде и суп, в котором одна морковка и лук. В субботу же нам не приготовили ничего. На полдник детям выдали чай и два кусочка батона. Свиней лучше кормят», — возмутилась жительница Златоуста в социальной сети.

Между тем в больнице утверждают, что все в учреждении хорошо и соответствует СанПИНам. Кипяченая вода всегда стоит на столике в коридоре, помыть ребенка можно в ванной комнате теплой водой, а стирка запрещена по санитарным требованиям.

«Раковины есть в каждой палате, в них нельзя подмывать детей, нельзя стирать белье, нельзя сушить не достиранное белье на батареях, потому что моющее средство, остатки вирусов и бактерий испаряются, и дети всем этим дышат. В одной и той же раковине мыть посуду, подмывать ребенка и стирать белье, — это будет грубое нарушение санэпидрежима», — уверяет заместитель главного врача по лечебным вопросам Надежда Агеева.

С питанием все также согласно нормам: они прописаны в специальном журнале, а меню составляется на 10 дней. При нормировании порций учитывается возраст пациентов, которые в этот момент проходят лечение в стационаре.

«Порция зависит от возраста, согласно карточке-раскладке. С года до трех — одна порция, с четырех до шести — другая, до пятнадцати лет у нас увеличивается. Годовалому ребенку или трехлетнему, либо 15-летнему, конечно, разница порций будет существенная. Одному будет лишнего, другому не хватит. Норма выдается поварам, согласно количеству пациентов в каждом отделении», — объяснила Гульнара Нажметдинова, врач-инфекционист, диет-врач детской городской больницы города Златоуста.

По словам диет-врача по этим нормам мамочкам, которые находятся в больнице с ребенком выделяется двухсотграммовая порция: это и мясной продукт и гарнир.

«Суточная стоимость питания ребенка — 72 рубля, а суточная стоимость питания матери — 36 рублей. Поэтому никак мы не можем обеспечить на эти деньги мам мясным питанием. Кормятся они у нас достаточно хорошо, но если что-то не достает, то родственники могут принести и дополнить питание мамы. Это зависит не от того, что мы не хотим, а зависит от финансирования. Оно устанавливается вышестоящими финансовыми организациями», — пояснила Надежда Агеева.

Мамы, с которыми удалось пообщаться корреспонденту медиахоллдинга ОТВ, объяснили, что они всем довольны, некоторые лежат в стационаре уже не в первый раз и жалоб у них не возникало ни на врачей, ни на условия.

«Условия хорошие, очень хороший медперсонал, очень добрые и отзывчивые, всегда придут на помощь. Питание тоже хорошее. Сейчас мы лежим на обычном питании, каша утром, каша вечером, первое и второе в обед. Детские порции нормальные, если смотреть по возрасту, то в детских садах порции меньше, на полдник молоко дают. Дети наедаются», — рассказала Гульназ Мурзина, которая в настоящее время лежит в ГБ№ 2 Златоуста с сыном.

Тем не менее, «тревожный звоночек» поступил, и учреждением заинтересовалась прокуратура. Ведомство готовит проверку, которая должна будет внести ясность в происходящее.

«По данному факту в настоящее время прокуратурой по городу Златоуст проводится проверка, по результатам проверки в случае, если будут выявлены нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснила Виктория Фиснова, старший помощник прокурора по городу Златоусту.

В прокуратуре пообещали проверку провести в кратчайшие сроки, так как дело касается маленьких детей и их комфортного пребывания в медицинском учреждении.