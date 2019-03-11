/ Власти Челябинска начали подготовку к весенним паводкам

Опасные участки находятся под постоянным контролем.

Сегодня, 11 марта, на аппаратном совещании главы Челябинска, первый заместитель Владимира Елистратова Наталья Котова подчеркнула, что власти уже начали контролировать паводковые участки.

Сейчас идет мониторинг за теми паводковыми участками, которые у нас есть на территории города. Они известны, и ежегодно мы наблюдаем за тем, каким образом у нас начинает подниматься вода. Если поднимается очень сильно, то в этих ситуациях начинают применяться дополнительные меры — выезжают аварийные бригады и начинают откачку воды для того, чтобы не было подтопления как жилых домов, так и других массивов. — отметила Наталья Котова.

Такие участки есть по всему городу: Ленинский район, озеро Смолино, территория Эстонских болот, Мелькомбинат, территория в Чурилово. Их мониторинг проводится регулярно, чтобы вовремя заметить поднятие уровня воды.