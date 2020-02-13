Подготовку к паводку начали в Челябинске

Уровень половодья ожидается ниже.

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В администрации Челябинска прошло заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике. В ходе встречи обсудили меры по обеспечению пропуска паводковых вод в 2020 году.

Для противопаводковых мероприятий определена группа, в которую вошли шесть тысяч человек и более тысячи единиц техники, специального имущества, плавсредств и средств спасения на водах. На контроле находятся 64 наиболее подтапливаемых участка. Среди них — поселки Мелькомбинат, Шершни, Благодатово с частным сектором.

«В результате возможного разрушения плотины гидроузла Шершневского водохранилища подвергаются подтоплению на срок до пяти суток 33,75 км2 территории Калининского, Центрального, Курчатовского и Металлургического районов города с населением около 85,557 тысяч человек. В зону подтопления попадают 29 объектов экономики», — рассказал замначальника Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Дмитрий Плеханов.

В случае ЧС, связанных с затоплением, есть 23 пункта временного размещения для 25661 человек. В случае эвакуации планируется привлечь 120 автобусов.

По предварительным данным, при средних условиях весны половодье на территории Челябинска ожидается ниже средних многолетних значений. Также оно будет зависеть еще и от «дружности» весны, количества и интенсивности осадков в период вскрытия рек и развития половодья.