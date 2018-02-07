/ Миасским селам угрожает ранний паводок

Реки готовы выйти из берегов из-за замезрших русел.

В начале февраля в Миассе заметили первые признаки паводка. Русла рек перемерзли, и вода начала подниматься, грозя затопить близлежащие села. Чтобы не допустить этого, специалисты решили заранее промыть русла. Специалисты работали на реке в селе Наилы и на реке в машгородке. Туда была возможность подвести горячую воду и растопить лед — виновник паводка.

В Тыелге речка Малая Тыелгинка разлилась довольно сильно и уже угрожает подтоплением близлежащих домов. Сюда горячую воду не довезём, слишком далеко. Будем пробовать другие способы с использованием дорожной техники. Окончательное решение примем сегодня, 7 февраля, на противопаводковой комиссии. — сообщил первый заместитель главы Миасса Александр Качев.



Ситуация с ранним паводком находится на контроле у администрации Миасса. Следят не только за водоемами, но и за населенными пунктами, чтобы оперативно помогать жителям, если они станут жертвами паводка.



Напомним, в 2017 году к паводкам стали готовиться в начале марта. Активная работа началась одновременно и в городе, и в области.