Кандидатуру Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

По мнению автора заявки, президента России стоит наградить за гуманитарную помощь и поправку о боге в Конституции.

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Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом стало известно в четверг, 24 сентября, сообщают «Известия». Заявку в комитет направил писатель Сергей Комков.



«Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет уже пошел! И его уже никто не сможет остановить»,— написал он на своей странице в Facebook.

По данным РИА ФАН, заявка была подана Сергеем Комковым ещё 10 сентября. Писатель просит наградить Владимира Путина Нобелевской премией мира за несколько пунктов. В их числе гуманитарная помощь 27 странам и внесение в Конституцию России поправки о боге. Так, как пишут «Известия», Сергей Комков считает, что это будет тестом на гражданскую активность и зрелость для Нобелевского комитета мира.

«Мы должны будем обеспечить такое активное и массовое движение людей по всему миру в поддержку нашего президента, чтобы члены Нобелевского комитета не имели никакого другого варианта, кроме как присудить эту премию нашему президенту Владимиру Путину»,— сказал Сергей Комков.

Отметим, что писатель не в первый раз отправляет заявку на выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Сергей Комков делал это в 2013 году, однако тогда кандидатура российского президента была отклонена.

В сентябре этого года на Нобелевскую премию мира выдвинули другого президента — Дональда Трампа. Это сделал депутат шведского парламента Магнус Якобссон. Помимо президента США на премию выдвинули правительства Сербии и Косово за совместную работу во имя мира и экономического развития в рамках соглашения o сотрудничестве, подписанного в Белом доме. Также кандидатуру Дональда Трампа выдвинул и норвежский депутат Кристиан Тибринг-Гедде. По его мнению президент США должен быть удостоен награды за разрешение продолжительных мировых конфликтов.