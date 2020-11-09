В Челябинске открыли прием документов на премию «Ювента». Ею поощряют за реализацию социальных проектов в сфере молодёжной политики города. Претендовать на премию могут южноуральцы в возрасте от 14 до 35 лет.
«Поощрение осуществляется за реализацию значимых социальных проектов в сфере молодёжной политики, профилактику наркомании, экстремизма, правонарушений в молодёжной среде, социальную поддержку и защиту молодых людей, вовлечение молодёжи в волонтерскую, добровольческую и предпринимательскую деятельность, организацию досуга и внеучебной деятельности молодежи, студенческое самоуправление, активное участие в реализации молодёжной политики города Челябинска», — сообщает пресс-служба городской администрации.
Лауреаты премии получают денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.
Подать документы можно в Управлении по делам молодёжи мэрии Челябинска. Подробнее ознакомиться с правилами присуждения премии можно по ссылке.