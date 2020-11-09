Челябинцы могут подать документы на премию «Ювента»

Награду вручают за реализацию соцпроектов в сфере молодежной политики города.

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В Челябинске открыли прием документов на премию «Ювента». Ею поощряют за реализацию социальных проектов в сфере молодёжной политики города. Претендовать на премию могут южноуральцы в возрасте от 14 до 35 лет.

«Поощрение осуществляется за реализацию значимых социальных проектов в сфере молодёжной политики, профилактику наркомании, экстремизма, правонарушений в молодёжной среде, социальную поддержку и защиту молодых людей, вовлечение молодёжи в волонтерскую, добровольческую и предпринимательскую деятельность, организацию досуга и внеучебной деятельности молодежи, студенческое самоуправление, активное участие в реализации молодёжной политики города Челябинска», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Лауреаты премии получают денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

Подать документы можно в Управлении по делам молодёжи мэрии Челябинска. Подробнее ознакомиться с правилами присуждения премии можно по ссылке.