Владимир Путин недоволен положением дел в лесной отрасли

Президент предложил ряд изменений, к которым готовы в Челябинской области.

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Совещание по теме развития и декриминализации лесной отрасли в России провёл президент Владимир Путин. Глава государства дал общую оценку ситуации с лесом, а также предложил ряд мер, которые помогут её исправить.



Текущее положение дел Владимир Путин описал фразой: «Ни в какие ворота не лезет». По словам президента, сейчас исполняются «сугубо архаичные, потребительские» подходы, пишет «Лента.ру». Глава государства предложил несколько мер. В числе которых установление принципа, по которому, если у компаний нет права на хозяйственное использование леса, запрещено находиться на лесных участках с заготовительной техникой.

Также президент подчеркнул, что надо пересмотреть подход к работе таможни, чтобы так называемый «кругляк» не вывозился под видом пиломатериалов. С 1 января 2022 года Владимир Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных или обработанных только для вида лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Другой темой стала система учёта древесины и сделок по ней. Она должна заработать с 1 января 2021 года в тестовом режиме, а с 1 июля 2021 года её использование станет обязательным. Кроме того, президент предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации, а лесной надзор распространить на транспортировку, хранение и переработку древесины.

К изменениям, которые касаются двух последних пунктов, готовы в Главном управлении лесами по Челябинской области. Об этом рассказал сайту «Первый областной» руководитель ведомства Сергей Лавров. По его мнению, лесной инспектор по субъекту должен стать независимым органом, который упростит контакт между регионами и столицей.

«Мы морально не против, чтобы был независимый орган, который бы контролировал. В принципе, все регионы это поддерживают. Пока нормативки нет никакой, мы работаем, как и прежде. Для нас это независимый от кого-то человек. По сути дела, это у нас будет представитель, через которого мы будем сотрудничать, чтобы очень много наших вопросов регулирования лесных отношений выстраивались лучше с федерацией»,— поделился Сергей Лавров.

Президент также подчеркнул, что за изменения стоит взяться серьёзно. Это, по словам Владимира Путина, необходимо, чтобы ни у кого не возникло озабоченности по поводу русского леса.

Добавим, по данным Счётной палаты, проект по сохранению лесов стал одним из лидеров по исполнению бюджета. После восьми месяцев он профинансирован на 83,5%.