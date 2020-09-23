Владимир Путин присвоил звание Героя Труда физику из Снежинска Георгию Рыкованову

Он стал вторым в истории атомной отрасли кавалером звания.

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда научному руководителю «Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина» Георгию Рыкованову. Награда была присвоена «за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности России».



Георгий Рыкованов стал вторым в истории сотрудником российской атомной отрасли, удостоенным звания Герой Труда. С получением звания его поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил его вклад в развитие ядерной отрасли.

«Георгий Николаевич, поздравляю Вас с присвоением высокой награды! Вы посвятили жизнь атомной отрасли, многое сделали для развития РФЯЦ — ВНИИТФ и Снежинска. По праву являетесь почетным гражданином Челябинской области. Спасибо за ваш труд!»,— поздравил земляка губернатор Алексей Текслер.

Георгий Рыкованов является научным руководителем Российского федерального ядерного центра и председатель научно-технического совета «Росатома». Именно при его участии разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов, находящиеся на вооружении российской армии.