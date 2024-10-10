Владимир Якушев призвал сохранить меры поддержки для фермеров

Вице-спикер Совета Федерации выступил с инициативой перед Минсельхозом РФ

Минсельхоз РФ проработает вопрос о сохранении мер поддержки фермеров и сектора агропромышленного комплекса после выступления на «правительственном часе» Владимира Якушева. Вице-спикер Совета Федерации выступил с инициативой сохранить субсидии на погектарную поддержку малых сельхозпредприятий. В Челябинской области такая поддержка имеет большое значение в развитии небольших предприятий АПК, считают в региональном Минсельхозе.

«Предлагаю вернуться к этому вопросу, изыскать возможности и поддержать представителей других федеральных округов. Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью», — подчеркнул Владимир Якушев.

По информации Минсельхоза Челябинской области, сегодня для южноуральских аграриев работают федеральные и региональные меры поддержки средних и малых сельскохозяйственных предприятий. В качестве компенсации до конца года из регионального бюджета будет направлено около 190 млн рублей на приобретение удобрений, выделено 216 млн рублей на закупку техники. Кроме того, увеличен объем региональных субсидий на строительство и модернизацию новых объектов АПК до 543 млн рублей.

Такие меры поддержки помогают развивать сельскохозяйственные производства, улучшить материально-техническую базу и организовать новые рабочие места.

«Мы бы очень хотели, чтобы такая мера поддержки сохранилась для малых хозяйств на Южном Урале. Ведь благодаря субсидии аграрии могут получать от 100 тысяч до миллиона рублей и дальше развивать свое дело. И если у крупных хозяйств есть другие направления работы, то для небольших предприятий погектарная поддержка самая значимая», — отметила исполнительный директор Союза фермерских хозяйств Челябинской области Ольга Пестрикова.

Отметим, что в последние годы жители региона активно создают семейные фермы. В 2024 году конкурсный отбор проектов прошли девять семейных ферм. Шесть из них получили гранты на общую сумму 106,6 миллиона рублей на развитие своего хозяйства.

Напомним, накануне стало известно, что крупнейшие агропредприятия региона могут претендовать на получение компенсационных выплат из-за повреждений посевов в связи с обильными летними дождями.

Автор: Лилия Полякова